दिल्ली में सोमवार सुबह हुई भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, चेतावनी जारी

लेखन गजेंद्र 12:49 pm Oct 12, 202612:49 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन मौसम करवट ले रहा है। सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश और गरज के साथ तूफान आया, जिससे ठंडक का अहसास बढ़ गया। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया और सोमवार का दिन होने से सुबह-सुबह कई प्रमुख यातायात मार्गों पर यातायात व्यवस्था चरमराती देखी गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई राज्यों में आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई है।