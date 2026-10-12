दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, 6 मेट्रो स्टेशन बंद

लेखन गजेंद्र 09:01 am Oct 12, 202609:01 am

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। विपक्षी INDIA गठबंधन के नेता कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, जिसको लेकर लुटियंस दिल्ली में भारी सुरक्षा बल तैनात है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम लोगों से इस मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। दिल्ली मेट्रो ने 6 स्टेशन बंद किए हैं।