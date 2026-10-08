दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए शराब की दुकानें 2 दिन बंद (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए शराब की दुकानें 2 दिन बंद

लेखन गजेंद्र 08:28 pm Oct 08, 202608:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिन के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली आबकारी विभाग ने गुरुवार शाम आदेश जारी कर बताया कि 9 और 10 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिसमें L6, L6FG, L8, L10, L8 और L14 लाइसेंस वाली सभी खुदरा दुकानें शामिल हैं। आदेश के मुताबिक, सरकारी हो निजी सभी शराब की दुकानों बंद रहेगी।