दिल्ली हाई कोर्ट का पुलिस और RAF को बॉडी कैमरे पहनने का निर्देश देने से इनकार

NEET पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलाई थी, जिनमें कई छात्र घायल हुए थे।

प्रदर्शन में मौजूद याचिकाकर्ता चाहत राघव ने कहा कि लाठीचार्ज, पेलेट से लगी चोटों और एक अधिकारी द्वारा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने जैसी घटना राहगीरों के मोबाइल फुटेज पर आधारित हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दस्तावेजित करने वाला पूरा रिकॉर्ड, आधिकारिक राज्य रिकॉर्डिंग पर निर्भर नहीं था।