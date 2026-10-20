दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्ती (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्ती, 1 नवंबर से BS-6 के नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध

लेखन गजेंद्र 05:32 pm Oct 20, 202605:32 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, दिल्ली के बाहर के ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जो BS-6 मानकों को पूरा नहीं करते। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) न होने पर किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।