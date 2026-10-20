दिल्ली कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका पर शांति भंग करने की संभावना जताई

कोर्ट ने कहा कि डी-नोटिफाइड इलाकों में विरोध-प्रदर्शन का आह्वान करके उन्होंने 'आदत' दिखाई है।

कोर्ट ने कहा, "जांच अधिकारी की अर्जी के साथ रिकॉर्ड में मौजूद काफी सामग्री हैं, जिससे शांति भंग होने और खलल पड़ने की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं जताई गई हैं, जिन्हें बिना ठीक से सोचे-समझे खारिज नहीं किया जा सकता।"

SEM रितु राज ने कहा कि दोनों के पिछले कामों को देखते हुए भरोसा नहीं जगाता कि वे ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे।