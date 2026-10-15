ध्रुव राठी को 8 साल पुराने मामले में फिर जारी हुआ समन

क्या है 8 साल पुराना मामला, जिसमें ध्रुव राठी को फिर जारी हुआ समन?

लेखन गजेंद्र 10:28 am Oct 15, 202610:28 am

क्या है खबर?

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को 8 साल पुराने मामले में नया समन जारी किया है। यह समन तब भेजा गया, जब राठी दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए हुए हैं और गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर हैं। आज तक के मुताबिक, कोर्ट ने समन को इतनी गंभीर से लिया कि शिकायतकर्ता को समन तामील कराने वाले कर्मचारी के साथ भी जाने को कहा दिया।