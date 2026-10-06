दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन में हमले के आरोपी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता स्वतंत्र भारद्वाज को जमानत

दिल्ली कोर्ट ने भारद्वाज को अंतरिम जमानत से पहले कहा था कि वह नियमित जमानत की याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी भारद्वाज के आचरण का अवलोकन करेगा।

बता दें कि आरोपी को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ मारपीट और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उसके खिलाफ POCSO के प्रावधानों को लागू करते हुए एक अलग FIR भी दर्ज की गई है।