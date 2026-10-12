कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति मांगी

कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति मांगी, 24 घंटे का समय दिया

लेखन गजेंद्र 02:57 pm Oct 12, 202602:57 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की मंजूरी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। पार्टी के सह-संस्थापक सौरव दास और आशुतोष रांका ने बताया कि पुलिस हमेशा कहती है कि प्रदर्शन की अनुमति के लिए 10 दिन आइए, इसलिए इस बार संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है और अभी तारीख नहीं चुनी गई है।