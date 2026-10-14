CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

CJP की रत्ना ने बताया कि तीनों पर पुलिस ने बिना इजाजत जंतर-मंतर में प्रवेश करने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि हिरासत की 24 घंटे की अवधि समाप्त होने वाली है और पुलिस बुधवार सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे।

उन्होंने बताया कि पुलिस तीनों को एक निजी वैन से संसद मार्ग थाने लाई थी। उनको वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा।