CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और तिरंगा झंडा लहारने पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास, आशुतोष रांका और आजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको बुधवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इसकी पुष्टि एक्स पर की।
दावा
निजी वैन से ले जाया गया पुलिस थाने- सिंह
CJP की रत्ना ने बताया कि तीनों पर पुलिस ने बिना इजाजत जंतर-मंतर में प्रवेश करने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि हिरासत की 24 घंटे की अवधि समाप्त होने वाली है और पुलिस बुधवार सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे।
उन्होंने बताया कि पुलिस तीनों को एक निजी वैन से संसद मार्ग थाने लाई थी। उनको वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा।
पुलिस
पुलिस ने कहा- तीनों ने बॉन्ड का उल्लंघन किया
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रांका और दास ने शनिवार को दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद एक साल तक शांति बनाए रखने का वचन देते हुए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे।
उन्होंने जंतर-मंतर बिना इजाजत पहुंचकर और विरोध करके बॉन्ड का उल्लंघन किया है।
साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ अतिक्रमण, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, लोक सेवक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है।