अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस आने का आह्वान किया, कहा- तिरंगा लहराएंगे

दिपके ने कहा, "सौरव और आशु को सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। मैं सभी देशभक्तों से निवेदन करता हूं कि 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगे के साथ आइए, वहां हम तिरंगा लहराकर बताएं कि यह कोई अपराध नहीं। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वे शाम को अपने शहरों में तिरंगा मार्च निकालिए। हो सकता है कि मुझे भी जेल में डाला जाए, लेकिन मुझे चिंता नहीं।"