सौरव दास और आशुतोष रांका गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट, हिरासत को चुनौती

दास और रांका की याचिका में तर्क दिया गया है कि मजिस्ट्रेट ने धारा 135 (3) BNSS के तहत उनकी न्यायिक हिरासत को गलत तरीके से इस आधार पर बढ़ा दिया कि उन्होंने आवश्यक बांड को निष्पादित करने में चूक की थी।

याचिका में कहा गया है कि प्रतिबंधित स्थल पर विरोध प्रदर्शन, सबसे अधिक विनियमन का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है।

बता दें, दोनों 21 अक्टूबर तक हिरासत में है, जिसकी अवधि कल समाप्त होगी।