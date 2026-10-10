CJP विरोध प्रदर्शन से दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं

CJP विरोध प्रदर्शन: दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात, 2,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान

लेखन भारत शर्मा 02:03 pm Oct 10, 202602:03 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े पैमाने पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण समूची दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। त्योहारी सीजन में शुरू हुए इस आंदोलन से दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुसार, गतिरोध की वजह से अकेले दिल्ली में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित होने का अनुमान है।