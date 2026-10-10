गिरफ्तारी से बिल्कुल अलग होती है हिरासत

CJP का विरोध प्रदर्शन: गिरफ्तारी से कैसे अलग है हिरासत और क्या मिलते हैं कानूनी अधिकार?

लेखन भारत शर्मा 07:32 pm Oct 10, 202607:32 pm

क्या है खबर?

देश में जब भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन या आंदोलन होता है, तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के कदम उठाती है। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान भी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत बड़े पैमाने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गिरफ्तारी और हिरासत में क्या अंतर है और इसमें क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं।