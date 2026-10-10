CJP विरोध प्रदर्शन: अब अजिंक्य शिंदे करेगा नेतृत्व, हिरासत के बाद सामने आया दिपके रिकॉर्ड वीडियो

इस वीडियो संदेश के बाद दिल्ली और उसकी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जंतर मंतर की ओर आने वाले सभी वाहनों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर कीलें बिछा दी है।

दिल्ली के विभिन्न प्रवेश द्वारों, दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों से अब तक मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत 1,000 से अधिक CJP समर्थक और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

इसी तरह दिपके, दास और रांका भी पुलिस हिरासत में हैं।