कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और छात्र नेता नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया, तिरंगा यात्रा पर पुलिस की कार्रवाई

लेखन गजेंद्र 05:01 pm Oct 16, 202605:01 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर तिरंगा लहराने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने रानी झांसी रोड स्थित एक घर से निकलते ही दिपके को घेरा और हिरासत में लेने की बात कही। इस दौरान दिपके और पुलिस की बहस हुई। दिपके को वैन में ले जाते समय प्रदर्शनकारी सामने खड़े हो गए, किसी तरह पुलिस ने उन्हें हटाया।