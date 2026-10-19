जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर मलेशियाई युवक के पास मिला संदिग्ध पदार्थ, CISF ने दौड़ाकर पकड़ा

CISF ने बताया कि जब युवक के सामान की जांच के दौरान XBIS स्क्रीन पर एक संदिग्ध और सघन वस्तु दिखाई दी, तो यात्री ने वहां से भागने की कोशिश की।

जवान तुरंत उसके पीछे दौड़ा और निकासी गेट की सीढ़ी चलने पर उसे पकड़ लिया। उसके सामान की और जांच करने पर, उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से अज्ञात अर्ध-ठोस पदार्थ मिला है।

एजेंसी ने बताया कि आरोपी ने खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर का निवासी बताया है।