CJP प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली-नोएडा सीमा पर BSF तैनात (फाइल तस्वीर)

CJP प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली-नोएडा सीमा पर BSF तैनात, रात 9 बजे से रास्ता बंद

लेखन गजेंद्र 02:26 pm Oct 09, 202602:26 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट है उसने दिल्ली और नोएडा की चिल्ला सीमा पर दिल्ली और नोएडा पुलिस के साथ सीमा सुरक्षा बल (BSF) तैनात कर दिया है। सुरक्षाकर्मी संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस सीमा पार करने का रास्ता शुक्रवार रात 9 बजे बंद कर देगी।