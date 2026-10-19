बिहार शिक्षक भर्ती 2026: आवेदन करने का आखिरी मौका, जानिए पूरी प्रक्रिया
बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) जल्द ही TRE 4.0 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद करने वाला है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 है।
आप BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, OBC, EWS और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए यह 750 रुपये तय किया गया है। वहीं, बिहार के SC, ST, PWD और सभी महिला उम्मीदवारों को 200 रुपये का शुल्क देना होगा।
TRE 4.0 के तहत 33,320 शिक्षकों की भर्ती
TRE 4.0 अभियान के तहत बिहार में स्कूल शिक्षकों के कुल 33,320 खाली पदों को भरा जाएगा। यह शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले BPSC पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपनी जानकारी भरनी होगी, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर फीस जमा करनी होगी।
इस परीक्षा में कुल 150 मल्टीपल-चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए सही जवाब देना बहुत जरूरी है। परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें।