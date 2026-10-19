बिहार शिक्षक भर्ती 2026: आवेदन करने का आखिरी मौका, जानिए पूरी प्रक्रिया

TRE 4.0 अभियान के तहत बिहार में स्कूल शिक्षकों के कुल 33,320 खाली पदों को भरा जाएगा। यह शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले BPSC पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपनी जानकारी भरनी होगी, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर फीस जमा करनी होगी।

इस परीक्षा में कुल 150 मल्टीपल-चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए सही जवाब देना बहुत जरूरी है। परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें।