बिहार में गंगा नदी में नाव पलटने से कई लोगों की मौत् हो गई (तस्वीर:प्रतीकात्मक)

बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 8 लोगों की डूबने से मौत

लेखन भारत शर्मा 10:24 pm Oct 13, 202610:24 pm

क्या है खबर?

बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय हाजीपुर के समीप राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास मंगलवार देर शाम गंगा नदी में एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। इस नाव पर 15-20 लोग सवार थे। प्राथमिक सूचना के अनुसार, हादसे में कम से कम 8 लोगों की डूबने से मौत होने की आशंका है। घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम और अफरा-तफरी का माहौल है।