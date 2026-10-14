बिहार के वैशाली में हुए नाव हादसे में 13 की जान गई

बिहार के वैशाली में हुए नाव हादसे में 13 की जान गई, मृतकों में सभी बच्चे

लेखन गजेंद्र 10:04 am Oct 14, 202610:04 am

क्या है खबर?

बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार देर शाम गंगा नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में 13 लोगों की जान गई है। मृतकों में सभी 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हादसा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुआ था। हादसे के समय नाव पर 20 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को 'बेहद दुखद' बताया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी है।