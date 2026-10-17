NALSAR विवाद के बाद NLSIU पहुंचे CJI सूर्यकांत, कहा- बाहरी ताकतों ने खड़ी की थीं बाधाएं

CJI सूर्यकांत ने कहा, "यहां मौजूद छात्रों ने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प की भावना को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। बाधाएं पैदा करने वाली आवाजों से ऊपर उठकर आपने दमन की कायरतापूर्ण प्रवृत्ति के बजाय खुले संवाद की गरिमा को बनाए रखने का रास्ता चुना।"

उन्होंने कहा, "आपने छल और धोखे का पर्दा हटाकर यह दिखा दिया है कि ईमानदार बहुमत की इच्छाशक्ति कुछ बेईमान लोगों की साजिशों पर भारी पड़ सकती है।"