इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए हत्या के दोषी को जमानत दी

भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था हत्या का दोषी, हाई कोर्ट ने जमानत दी

लेखन गजेंद्र 04:40 pm Oct 19, 202604:40 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने के इच्छुक एक हत्या के दोषी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी और जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जन-प्रतिनिधियों की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए यह माना है कि राजनेताओं का अपने मतदाताओं के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित कर सकती है।