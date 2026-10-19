कर्नाटक में AI और सैटेलाइट से होगी खेती की निगरानी, पैदावार का भी चलेगा पता

इस व्यवस्था में सैटेलाइट तस्वीरों, ड्रोन, मौसम की जानकारी और खेतों से जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल होगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फसलों की पहचान की जाएगी और कीटों या बीमारियों के संभावित खतरे का पता लगाया जाएगा। हर 2 सप्ताह में फसलों की स्थिति का आकलन करने की योजना है। इससे खराब होती फसलों वाले इलाकों की पहचान होगी।

साथ ही, गांव के स्तर पर अलग-अलग फसलों की पैदावार का अनुमान लगाने में भी मदद मिलेगी।