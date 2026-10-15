ज्ञानेश कुमार के लिए मोदी-शाह ने देशवासियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा- अभिजीत दिपके

भूषण ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की तरफ चली गई है।

उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए सभी संगठन साथ आए हैं और आ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई युवा संगठन और छात्रों के नेतृत्व में लड़ी जाएगी।

RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि उनकी RTI में चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का निर्णय नहीं लिया।