महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए हनी सिंह

हनी सिंह 3 बार समन टालने के बाद पहुंचे साइबर सेल, 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ

लेखन नेहा शर्मा 09:35 am Oct 17, 202609:35 am

क्या है खबर?

मशहूर रैपर हनी सिंह शुक्रवार को महाराष्ट्र साइबर सेल के दफ्तर पहुंचे। उन पर एक कॉन्सर्ट के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। समन मिलने के बाद हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने पेश हुए, जहां करीब 2 घंटे से अधिक समय तक उनसे सवाल-जवाब किए गए और उनका आधिकारिक बयान दर्ज किया गया।। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हनी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साइबर सेल कार्यालय से बाहर निकलते देखा गया।