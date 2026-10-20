यश ने 'रामायण' के VFX पर सवाल उठाने वालों से की खास अपील, कही ये बात

यश आखिरी में कहते हैं, "मैं सभी प्रशंसकों से गुजारिश करता हूं- चाहे वे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हों- अगर आपको यह फिल्म पसंद आती है, तो आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें।"

फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद, नमित ​​ने मिली प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और कहा कि उनकी टीम कमियों को सुधारने के लिए काम कर रही है और दर्शकों की बातों को ध्यान से सुन रही है।