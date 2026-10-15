'नई नवेली' पर पड़ी सेंसर बोर्ड की पैनी नजर, संवाद के साथ-साथ हुए ये बदलाव

फिल्म में जहां-जहां भी मसाले खाने का दृश्य है, उसमें स्टैटिक इफेक्ट जोड़ा गया है। इसके अलावा, निर्माताओं से फिल्म की शुरुआत में नशीली दवाओं के खिलाफ चेतावनी जोड़ने के लिए कहा गया है।

इन बदलावों के बाद, 'नई नवेली' को मंजूरी मिल गई है। इसकी कुल अवधि 138 मिनट (2 घंटे 18 मिनट) है।

यह एक कॉमेडी-हॉरर है, जिसमें अदिनाथ एम कोठारे, अनुराग ठाकुर और सुनीता राजवार भी हैं। फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है।