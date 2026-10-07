'बिग बॉस 20' में पहली वाइल्डकार्ड पर आया अपडेट

'बिग बॉस 20' में वाइल्डकार्ड प्रतियोगी बनकर आएंगी शैनन के? जानिए कौन हैं ये गायिका

लेखन ज्योति सिंह 12:59 pm Oct 07, 202612:59 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में पहली वाइल्डकार्ड प्रतियोगी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 6 सितंबर, 2026 से शुरू हुआ यह शो एक महीना पूरा कर चुका है और अब तक 3 प्रतियोगी (रोहैद खान, ईशा रिखी व रिति तिवारी) घर से बेघर हो चुके हैं। आमतौर पर 3 महीने तक चलने वाले इस शो में दर्शकों को पहली वाइल्डकार्ड एंट्री देखने को मिल सकती है। इसके लिए शैनन के का नाम काफी चर्चा में है।