नाना पाटेकर ने अपने संघर्ष को याद करते हुए सुनाया था पुराना किस्सा

जब 15 रुपये के लिए नाना पाटेकर ने सड़कों पर किया पेंट, खुद सुनाया था किस्सा

लेखन ज्योति सिंह 04:17 pm Oct 08, 202604:17 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के अभिनय कौशल और सादगी भरे जीवन से उनके फैंस बखूबी वाकिफ रहे। 8 अक्टूबर को भले उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी यादें छोड़ गए। ऐसा ही एक यादगार किस्सा उन्होंने अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16' के मंच पर सुनाया था। नाना ने बताया था कि कैसे सफलता का स्वाद चखने से पहले, उन्होंने जीवनयापन के लिए छोटे-मोटे काम किए। इनमें से एक सड़क रंगना भी था।