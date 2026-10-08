जानिए नाना पाटेकर का अनसुना किस्सा

जब नाना पाटेकर सिनेमा छोड़ सरहद पहुंचे, जानिए करगिल युद्ध की वो अनसुनी कहानी

लेखन ज्योति सिंह 02:11 pm Oct 08, 202602:11 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर को उनकी अद्भुत कला और सादगीपूर्ण जीवनशैली के लिए जाना जाता था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 'परिंदा', 'अपहरण', 'खामोशी', 'वेलकम', 'राजनीति' और 'वनवास' जैसी कई फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय से लोकप्रियता हासिल की थी। एक वक्त ऐसा भी आया था, जब उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के लिए सिनेमा से दूरी बना ली थी। वह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सीमा संघर्षों में से एक के दौरान उनके साथ खड़े थे।