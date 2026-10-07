भारत में आयोजित होगा 'वीवर्स कॉन फेस्टिवल'

भारत आ रहा दुनिया का सबसे बड़ा के-पॉप फेस्टिवल 'वीवर्स कॉन', इस दिन जुटेंगे वैश्विक सितारे

लेखन ज्योति सिंह 08:56 pm Oct 07, 202608:56 pm

क्या है खबर?

भारत में के-पॉप (कोरियन पॉप) फैंस के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पल आने वाला है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय के-पॉप बैंड्स (BTS, टुमॉरो एक्स टुगेदर और सेवेनटीन) को मैनेज करने वाली कंपनी HYBE पहली बार भारत में कदम रखने जा रही है। यह कंपनी अपने सबसे बड़े और मशहूर वैश्विक संगीत समारोह 'वीवर्स कॉन फेस्टिवल' को पहली बार भारत में आयोजित करेगी। इसे दक्षिण कोरिया के बाहर का पहला संस्करण माना जा रहा है।