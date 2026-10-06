विशाल ददलानी ने अपनी संपत्ति बेची

विशाल ददलानी ने मुंबई में बेची अपनी 10 साल पुरानी संपत्ति, जानिए कितना हुआ मुनाफा

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Oct 06, 202603:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड संगीतकार विशाल ददलानी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में सौदा करके चर्चा बटोर ली है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में स्थित अपनी व्यवसायिक संपत्ति को बेच दिया है। यह वही संपत्ति है, जिसे उन्होंने 10 साल पहले साल 2016 में खरीदा था। संपत्ति से जुड़ा यह लेनदेन अक्टूबर, 2026 में पंजीकृत किया गया और इसके दस्तावेज महाराष्ट्र पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) की वेबसाइट से प्राप्त किए गए थे।