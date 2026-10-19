निर्माताओं ने '1920: कोल्ड विंटर' का ऐलान खास अंदाज में किया है।

उन्होंने पारंपरिक मोशन पोस्टर और घोषणा वीडियो से हटकर, एक अनोखे डिजिटल कॉफी-टेबल बुक-शैली का घोषणा टीजर जारी किया है। इसमें अहान, आन्या और लारिसा बोनेसी को '1920' फ्रैंचाइजी के अगले भाग के प्रमुख चेहरों के रूप में पेश किया गया है।

फिल्म के निर्माण के लिए विक्रम और आनंद पंडित साथ आए हैं। रूपा पंडित और राहुल वी दुबे सह-निर्माता होंगे और संगीत हिमेश रेशमिया तैयार करेंगे।