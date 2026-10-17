'कॉफी विद करण 9' के नए मेहमान होंगे विक्की कौशल और दिलजीत दोसांझ

'कॉफी विद करण 9' में साथ आएंगे विक्की कौशल और दिलजीत दोसांझ, जमेगा पंजाबी रंग

लेखन नेहा शर्मा 06:37 pm Oct 17, 202606:37 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के लोकप्रिय चैट शो 'कॉफी विद करण' का 9वां और आखिरी सीजन आखिरकार शुरू हो चुका है। पहले एपिसोड में सलमान खान और करिश्मा कपूर ने अपनी मौजूदगी से धमाल मचाया, जिसके बाद अब फैंस बाकी मेहमानों की सूची को लेकर काफी उत्सुक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीजन के आगामी एपिसोड्स में अभिनेता विक्की कौशल और मशहूर गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ एक साथ करण के काउच पर अपनी जुगलबंदी से जलवा बिखेरते नजर आएंगे।