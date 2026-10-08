नाना पाटेकर की उपलब्धियाें पर एक नजर

नाना पाटेकर की उपलब्धियां: 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेयर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड और सच्चा नायक

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Oct 08, 202611:14 am

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के दमदार, बेबाक और यथार्थवादी अभिनेताओं में से एक, नाना पाटेकर के निधन से हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने 75 साल की उम्र में उनका अचानक चले जाना मनोरंजन जगत और उनके करोड़ों फैंस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। नाना अपने पीछे पुरस्कारों और अद्वितीय अभिनय की एक ऐसी गौरवशाली विरासत को छोड़ गए हैं, जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगी।