'तुम मेरे हो' का ट्रेलर हुआ जारी, इश्क-धोखे और तबाही की कहानी लाए गुरमीत चौधरी

लेखन ज्योति सिंह 01:03 pm Oct 09, 202601:03 pm

क्या है खबर?

गुरमीत चौधरी की आगामी फिल्म 'तुम मेरे हो' का आधिकारिक ट्रेलर जारी हो गया है। आशीष पांडा द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक एक्शन-ड्रामा है, जिसमें ईशा मालवीय मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखेंगी। इससे पहले, ईशा को 'उडारियां' और 'बिग बॉस 17' में देखा जा चुका है। अब वह बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म का निर्माण रेवा क्रिएटिव हाउस और देबगुरु फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। गुरमीत की पत्नी देबिना बनर्जी और आरती एस इसकी निर्माता हैं।