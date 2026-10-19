टाइगर श्रॉफ पर 10 दिन तक रखी गई नजर

टाइगर गोलीबारी घटना में नया खुलासा, 10 दिनों से अभिनेता पर नजर रख रहे थे हमलावार

लेखन अंशिका शुक्ला 04:57 pm Oct 19, 202604:57 pm

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ के मुंबई के जुहू स्थित घर पर गोलीबारी की घटना के बाद हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा कथित तौर पर काम पर रखे गए शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सफर करते समय गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में से 2 हरियाणा के रहने वाले हैं और एक बिहार का रहने वाला है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है।