टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, मिलने पहुंची दिशा पाटनी
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमले की जांच के लिए पुलिस की 15 टीम गठित हुईं और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। बता दें, रविवार को मुंबई के जुहू में इलाके में 3 बाइक सवारों ने टाइगर की कार पर हमला किया था, जिसमें अभिनेता बाल-बाल बचे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
VIDEO | Mumbai: Security deployed outside actor Tiger Shroff's residence after gunmen opened fire at his car in Juhu area on Sunday evening.— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/bd9R62ARUx
चिंता
टाइगर से मिलने उनके घर पहुंची दिशा
दिशा पाटनी अपने पूर्व प्रेमी टाइगर से मिलने उनके घर पहुंची जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। वह इस मुश्किल वक्त में श्रॉफ परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं।
वीडियो में उन्हें इस घटना के चलते परेशान देखा गया। अभिनेत्री ने कार से उतरने के बाद पैपराजी को नजरअंदाज किया और सीधे टाइगर के घर के अंदर चली गईं।
इससे पहले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी।
मामला
आखिर क्यों निशाने पर आए टाइगर?
यह घटना उस वक्त हुई, जब टाइगर एक फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे।
एक बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और उन्होंने अभिनेता की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में टाइगर तो बाल-बाल बच गए, लेकिन गोली लगने से उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।
बाद में, इस जानलेवा हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित और हरमन संधू ने ली। इसका कारण सलमान खान के साथ काम करना बताया गया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए घटना का वीडियो
मुंबई के जुहू में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग #TigerShroff सुरक्षित— Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) October 18, 2026
जुहू पुलिस स्टेशन में फायरिंग की घटना दर्ज, अभिनेता को कोई गोली नहीं लगी
पुलिस की जांच जारी, घटना से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार
Mumbai Tiger Shroff Firing pic.twitter.com/vhnOT7sYEu