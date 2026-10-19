टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा में हुआ इजाफा

टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, मिलने पहुंची दिशा पाटनी

लेखन ज्योति सिंह 09:46 am Oct 19, 202609:46 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमले की जांच के लिए पुलिस की 15 टीम गठित हुईं और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। बता दें, रविवार को मुंबई के जुहू में इलाके में 3 बाइक सवारों ने टाइगर की कार पर हमला किया था, जिसमें अभिनेता बाल-बाल बचे।