टाइगर श्रॉफ पर हमले से सितारे हुए परेशान

टाइगर पर जानलेना हमले के बाद रवि किशन-रवि दुबे ने तोड़ी चुप्पी, सुरक्षा पर उठाए सवाल

लेखन अंशिका शुक्ला 01:57 pm Oct 19, 202601:57 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना ने सबको चौंका दिया है। 18 अक्टूबर को जब टाइगर फुटबॉल खेलकर एक मैदान से बाहर निकल रहे थे, तब उन पर गोलियां चलाई गईं। अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन तथा 'रामायण' के अभिनेता रवि दुबे ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए, किशन ने टाइगर को मासूम और भोला इंसान बताया, जबकि दुबे ने इसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक करार दिया।