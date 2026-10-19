AICWA ने हमलावरों के खिलाफ सख्ती की मांग की

टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले से भड़का AICWA, कलाकारों की सुरक्षा पर उठाए सवाल

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Oct 19, 202611:12 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगठन का कहना है कि इस घटना में अभिनेता की जान जा सकती थी, लेकिन सौभाग्य से वह बच गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हमले पर दुख व्यक्त किया और महाराष्ट्र सरकार से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। AICWA ने सरकार और पुलिस से ऐसी घटनाओं को रोकने में उनकी विफलता पर सवाल भी उठाया।