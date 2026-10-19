टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को गोली लगने के बाद होगी सर्जरी? अभिनेता भी पट्टियां बांधे दिखे
क्या है खबर?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ के मुंबई के जुहू स्थित घर पर गोलीबारी की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों में टाइगर बिना शर्ट के नजर आए और उनके शरीर पर बंधी पट्टियां दिखाई दीं। इस घटना के बाद टाइगर की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हो रही है।
हालात
टाइगर के ड्राइवर की हो सकती है सर्जरी
टाइगर को वीडियो और तस्वीर में उपमुख्यमंत्री शिंदे के बगल में सोफे पर बैठे देखा जा सकता है। टाइगर ने शर्ट नहीं पहनी है और उनके सीने तथा बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी हुई हैं।
वहीं नानावती अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, टाइगर के ड्राइवर के बाएं हाथ में गोली लगी है और उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
टाइगर को मामूली खरोंचें आईं, उनकी जांच की गई और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
ट्विटर पोस्ट
पोस्ट यहां देखें
First photo of #TigerShroff after firing incident with Deputy chief minister, Eknath Shinde who visited him at home#Bollywood #Police #bishnoigang pic.twitter.com/B7CrvOrMnn— SUDHIR (@SUDHIRb9661) October 19, 2026
बात
शिंदे ने घटना को बताया चिंताजनक
शिंदे ने भी गोलीबारी की घटना की निंदा की और इसे बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर और टाइगर, दोनों से बात की है।
शिंदे ने बताया कि पुलिस ने दोषियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शहर में गैंग्स द्वारा डर फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी।
मामला
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि टाइगर फुटबॉल मैच खेलकर लौट रहे थे, तभी मुंबई के पुष्पा पार्क के पास अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी कार पर गोलियां चला दीं।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, बारूद और कांच के टुकड़ों से उन्हें मामूली चोटें आईं, जबकि उनके ड्राइवर भी घायल हुए।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।