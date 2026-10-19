टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को गोली लगने के बाद होगी सर्जरी? अभिनेता भी पट्टियां बांधे दिखे 

टाइगर को वीडियो और तस्वीर में उपमुख्यमंत्री शिंदे के बगल में सोफे पर बैठे देखा जा सकता है। टाइगर ने शर्ट नहीं पहनी है और उनके सीने तथा बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी हुई हैं।

वहीं नानावती अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, टाइगर के ड्राइवर के बाएं हाथ में गोली लगी है और उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।

टाइगर को मामूली खरोंचें आईं, उनकी जांच की गई और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।