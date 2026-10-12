नाना पाटेकर के समर्थकों पर आगबबूला हुईं तनुश्री दत्ता, बोलीं- डूबकर मर जाना चाहिए

तनुश्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'एक पूरा समुदाय सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, जिसने करीब 2 दशक तक एक पवित्र आत्मा का शोषण किया। शायद दुष्ट लोगों का यह समुदाय अपनी आग में डूब जाए या जल जाए। मैं नाना के इन समर्थकों को राख होते देखूंगी।'

उन्होंने कहा कि एक अत्याचारी के लिए लोगों के सम्मान ने उनके दिल को दुखाया है और मन से उनके प्रति सम्मान को मिटा दिया है।