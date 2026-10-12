नाना पाटेकर के समर्थकों पर आगबबूला हुईं तनुश्री दत्ता, बोलीं- डूबकर मर जाना चाहिए
क्या है खबर?
नाना पाटेकर के निधन के बाद से अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में उन्होंने अभिनेता की मौत को "ईविल डेड" बताया था, जिसके लिए उन्हें लोगों से तीखी आलोचना मिली। अब अभिनेत्री ने नाना के समर्थकों के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह उन्हें "राख में बदलते हुए" देखेंगी। एक पोस्ट के जरिए तनुश्री ने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो सार्वजनिक रूप से अभिनेता की तारीफ कर रहे हैं।
पोस्ट
इस दुष्ट समुदाय को डूब जाना चाहिए- तनुश्री
तनुश्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'एक पूरा समुदाय सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, जिसने करीब 2 दशक तक एक पवित्र आत्मा का शोषण किया। शायद दुष्ट लोगों का यह समुदाय अपनी आग में डूब जाए या जल जाए। मैं नाना के इन समर्थकों को राख होते देखूंगी।'
उन्होंने कहा कि एक अत्याचारी के लिए लोगों के सम्मान ने उनके दिल को दुखाया है और मन से उनके प्रति सम्मान को मिटा दिया है।
नाराजगी
इन सभी आत्माओं को नाना के पास भेजूंगी- तनुश्री
अभिनेत्री ने लिखा, 'मैं इन सभी आत्माओं को नाना के पास भेजूंगी, जहां उनकी आत्म जा रही है। अगले 10,000 साल तक वही सहना होगा, जो मैंने सहा।'
तनुश्री ने दावा किया कि नाना के अनुभवों के बारे में जानते हुए भी जो लोग उनकी तारीफ या बचाव कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोगों का चरित्र दिखता है।
बता दें, नाना का 8 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।