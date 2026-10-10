नाना पाटेकर की मौत पर तनुश्री दत्ता बोलीं- सच में मरा है या भागने की तरकीब?

तनुश्री ने उन्हें शैतान, चालाक, शातिर दिमाग और झूठा करार दिया। वो बोलीं, "ये अपने हाथों मरा है, अगर मरा है तो मुझे शक है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियाने केस में गहरी जांच चल रही है और कई नाम सामने आ रहे हैं। अगर दूर-दूर से भी किसी का कनेक्शन है तो उसका आज नहीं तो कल नाम आने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा शक है कि ये सच में मरा है या भागने की कोई तरकीब है।"