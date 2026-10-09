नाना पाटेकर के निधन पर क्या बोलीं तनुश्री दत्ता?

नाना पाटेकर पर बरसीं तनुश्री बोलीं- मेरी जिंदगी नरक बना दी, मरने से पाप नहीं धुलते

लेखन नेहा शर्मा 05:43 pm Oct 09, 202605:43 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने हाल ही में कहा कि दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और नकारात्मकता झेलनी पड़ रही है। तनुश्री ने बताया कि साल 2018 में यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद से उनकी जिंदगी नरक बन गई थी। बता दें कि नाना पर तनुश्री ने साल 2008 में आई फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के एक गाने की शूटिंग के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।