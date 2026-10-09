तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को कहा 'शैतान', बोलीं- भगवान ने ली उनकी जान
क्या है खबर?
अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के एक बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। नाना के निधन पर अपने पुराने आरोपों और कोर्ट केस के संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी मुख्य गवाह को धमकियां दी जाती थीं। तनुश्री ने दिवंगत अभिनेता को 'शैतान' बताया। नाना की मौत पर दिए इस विवादित बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तनुश्री की जमकर आलोचना हो रही है।
हमला
नाना ने तनुश्री को बताया 'शैतान'
IANS के साथ एक खास बातचीत में तनुश्री ने नाना पाटेकर को 'शैतान' कह दिया।
गुरुवार को उनके निधन के बाद तनुश्री ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने उनकी मौत को उनकी मौत को बुराई का अंत ('ईविल डेड') करार दिया था।
जब उनसे इस तरह की प्रतिक्रिया देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि 'मीटू' आंदोलन के बाद बीते 5 सालों में वो किस दौर से गुजरी हैं, ये सिर्फ वही जानती हैं।
विवादित टिप्पणी
"वो एक बेहद घमंडी इंसान थे"
तनुश्री ने IANS से कहा, "हम भारत में रहते हैं। यहां ये जरूरी नहीं कि जो जीतता है, वही सही हो। यहां कोई नहीं जीता। जज ने केस बंद कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत थी और वो सही थे।"
उन्होंने आगे कहा, "वो एक बेहद घमंडी व्यक्ति थे और भगवान ने उनकी जान ले ली। ये ईश्वर का न्याय है, क्योंकि वह रुक नहीं रहे थे। वो मुझे लगातार परेशान कर रहे थे।"
आरोप
तनुश्री ने नाना पर लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें कि साल 2018 में भारत के 'मीटू' आंदोलन के दौरान तनुश्री दत्ता और नाना विवादों के केंद्र में रहे थे।
तनुश्री ने साल 2008 की फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
उनके अनुसार, ये घटना मुंबईे के फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग के दौरान घटी थी। हालांकि, नाना ने हमेशा इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था।