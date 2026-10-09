नाना पाटेकर के निधन पर ये क्या कह गईं तनुश्री दत्ता?

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को कहा 'शैतान', बोलीं- भगवान ने ली उनकी जान

लेखन नेहा शर्मा 10:00 am Oct 09, 202610:00 am

क्या है खबर?

अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के एक बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। नाना के निधन पर अपने पुराने आरोपों और कोर्ट केस के संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी मुख्य गवाह को धमकियां दी जाती थीं। तनुश्री ने दिवंगत अभिनेता को 'शैतान' बताया। नाना की मौत पर दिए इस विवादित बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तनुश्री की जमकर आलोचना हो रही है।