कंगना रनौत और आर माधवन नहीं आएंगे 'तनु वेड्स मनु 3' में नजर

'तनु वेड्स मनु 3' में नहीं दिखेगी कंगना-आर माधवन की जोड़ी, सामने आई बड़ी वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 01:30 pm Oct 23, 202601:30 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत और आर माधवन की लोकप्रिय फिल्म 'तनु वेड्स मनु' तीसरी कड़ी के साथ वापसी करने जा रही है। करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद निर्माता 'तनु वेड्स मनु: द नेक्स्ट चैप्टर' लेकर आ रहे हैं। कुछ समय पहले ही फिल्म का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इस बार कहानी पुराने किरदारों को आगे बढ़ाने के बजाय एक नए अध्याय के रूप में पेश की जाएगी।