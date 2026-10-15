सोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर संकट, पूरे कर्नाटक में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

KRV के अनुसार, कार्यक्रम में एक छात्र द्वारा कन्नड़ गाने की मांग करने पर सोनू निगम ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़, इसी वजह से पहलगाम आतंकी घटना हुई।"

संगठन ने इस बयान को गैर-जिम्मेदाराना और कन्नड़भाषियों के स्वाभिमान का अपमान बताया।

पत्र में सवाल उठाया गया कि क्या कन्नड़ गाना मांगना अपराध है और भाषा-प्रेम की तुलना आतंकी हमले से किसने की? संगठन का कहना है कि लोग इस अपमान को भूले नहीं हैं।