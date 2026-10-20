सोनू निगम ने कन्नड़ के लोगों से मांग माफी

बेंगलुरु शो से पहले सोनू निगम ने कन्नड़ समुदाय से क्यों मांगी माफी? जानिए पूरा मामला

लेखन ज्योति सिंह 04:32 pm Oct 20, 202604:32 pm

क्या है खबर?

सोनू निगम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, जिसमें वह कन्नड़ समुदाय से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, तो 1,000 बार माफी मांगने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गायक ने आगे कहा कि कर्नाटक के लोगों से रिश्ता बनाए रखने के लिए वह बार-बार "सॉरी" बोलने को तैयार हैं। बता दें, सोनू 24 अक्टूबर को बेंगलुरु शो में लाइव प्रस्तुति देंगे।