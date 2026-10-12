कैंसर से जंग पर सोनाली बेंद्रे का छलका दर्द, बोलीं- ये बाहरी दुश्मन नहीं, हमारी कोशिकाएं

सोनाली ने कहा, "आप जानते हैं, हम अक्सर 'कैंसर पर विजय पाने' की बात करते हैं। मजाक छोड़ दें तो, भले ही हम इसे इतनी सहजता से कहते हैं और इस पर हंसते हैं, उस समय मेरा इरादा इस पर विजय पाना नहीं था। मेरा इरादा यह समझना था कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इससे क्या सीख सकती हूं।"

उन्होंने बताया कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और स्वास्थ्य के प्रति उनके नजरिए को बदला।